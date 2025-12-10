TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve gelecek günlerde Genel Kurul'a gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi tartışılmaya devam ediyor.

Deprem sanıklarının da 11. Yargı Paketi kapsamında yer alması, özellikle depremi yaşayan yurttaşlar tarafından büyük tepki topluyor.

11. Yargı Paketi'ndeki düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda hükümlülerin açık cezaevine geçişini ve denetimli serbestlikten yararlanma sürelerini 3’er yıl öne çekiyor. Bu tarih sınırı, 6 Şubat depremlerini ve öncesindeki iş cinayetlerini de kapsamına alıyor.

6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Birçok kişinin cenazesine ise halen ulaşılamadı.

6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında 2 gün kalan Cemile İncili, düzenlemeyi duyduğundan beri ikinci kez enkaz altında kalmış gibi hissettiğini belirtti.

“Ceza infaz düzenlemesi" adı altında sunulan ancak pratikte ağır suçların faillerine tahliye yolunu açan düzenlemeye tepki gösteren Cemile İncili, bu yasayı duyduğundan beri ikinci kez enkaz altında kalmış gibi hissettiğini söyledi.

ENKAZ ALTINDA KALAN KAYIPLARINI ARIYOR

İncili, zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, depremden 2,5 ay sonra iyileşmesiyle birlikte enkaz altında kalan kayıplarını aradığını anlattı. kayıplarını bulmak için aramadığı yer, başvurmadığı yetkili kalmadığını ifade etti.

İncili, “Gitmediğim yetkili kalmadı. Sonra mahkeme süreci başladı, müteahhit yakalandı. Hayatın zorlukları, hepsi üst üste geldi. Bir yanda sevdiklerimi, canlarımı arayıp bulmaya çalıştım, bir cenazeleri olsun istedim. Bunun mücadelesini sürdürüyorum. Diğer yanda mahkemelere gidiyorum. Mahkemede suçluluklarını ispat etmeye çalışıyoruz, mağdurken bunları yapmak çok zoruma gidiyor” sözlerini sarf etti.

“SUÇLULARIN SERBEST KALMALARINI KABUL EDEMİYORUM”

İki aya kadar depremin üçüncü yılı olacağını, mahkeme sürecinin devam ettiğini; suçluların “olası kast”tan değil, “kasıtlı adam öldürmekten” yargılanmasını istediğini belirten İncili, şunları söyledi:

“Bir yandan ceza için uğraşıyoruz bir yandan da çektiğimiz acılar için uğraşıyoruz. Yeni çıkan yasanın 27’nci maddesini duyduğum günden beri ben tekrar enkazın içinde kalmış gibi hissediyorum. Hem sevdiklerimi bulamıyorum hem mahkeme süreci, yaşadığımız zorluklar, acılar çok büyük. Bu madde yürürlüğe girerse gözümüzün içine baka baka serbest kalmalarını kabul edemiyorum. Bu bana çok acı veriyor, kendimi yeniden enkaz altında kalmış gibi hissediyorum. Devletimizin 53 bin vefat edene böyle bir haksızlığı yapmamasını istiyorum. Bu yasanın bir an önce geri çekilmesini, deprem kayıpları, deprem mağdurları adına istiyorum. 27 madde mutlaka çekilmelidir.”

Cemile İncili, devletin affetmesi durumunda müteahhitlerin ceza almayacaklarını bildikleri için yine aynı şeyi yapacaklarını belirterek, 'Ben çok üzülüyorum; bir yetkili, hiçbir devlet sorumlusu enkazın içinde kalmadı. Ben canlarımın sesini duya duya iki gün enkazda kaldım. Vücudumdaki ağrıdan ziyade canlarımı görememek, onlara bir şey yapamamanın acısını kimse anlayamaz. Bizim mücadelemiz kayıp aileler adına, bizden sonra kimsenin canı yanmasın diye. Kimse sevdiklerini kaybetmesin, deprem yıkmadı müteahhitler öldürdü canlarımızı. Onlar sağlam yapsaydı, denetimler yerinde yapılsaydı rüşvetle bazı şeylere göz yumulmasaydı bugün canlarım sağ olurdu" dedi.

ABLASI VE YEĞENİNDEN TEK HATIRA BİR ADET FOTOĞRAF

Ablasından ve yeğeninden hatıra elinde hiçbir şey kalmayan Cemile İncili, sosyal medyadan bulduğu resimleri birleştirip, bir fotoğraf elde etti. İncili, fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlattı,

“Bu resim ablamla anıları olan bir resim. Ablamla bir düğüne gitmiştik, oradan resmini aldım, canım yeğenim de İstanbul sokaklarında otururken çekilmişti. İkisi birbirine bakıyormuş gibi olsun istedim. Çünkü hiçbir hatıraları kalmadı bana. Bu resimleri birleştirerek sanki o son gündeki gibi birbirinin elini tutup melek oldukları gibi olsun istedim. Sadece hatıra olarak bu kaldı elimde, başka hiçbir şey yok. Ne canlarımı bulabildim ne adalet sonuçlandı.”