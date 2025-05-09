AKP'nin yıkılmaz denilen kalesinde bomba sonuç. Erdoğan bu anketi elleri titreyerek inceleyecek

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Yozgat’ta düzenlediği mitingin ardından çarpıcı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Mitingden bir hafta sonra yapılan ankette, AKP’nin Yozgat’taki hegemonik konumunda ciddi bir erime gözlendi.

2023 Genel Seçimleri’nde yüzde 66.9 oy alan Cumhur İttifakı’nın desteği, kararsızlar dağıtıldığında yüzde 51.8’e geriledi. AKP’nin oy oranı yüzde 43.5’ten yüzde 36.1’e, MHP’nin ise yüzde 23.4’ten yüzde 15.7’ye düştü. En büyük kayıp ise yüzde 19.8’lik düşüşle İYİ Parti’de yaşandı; partinin oyu yüzde 23.4’ten yüzde 3.6’ya indi.

CHP, 2023’te İYİ Parti ile ittifak nedeniyle Yozgat’ta aday çıkarmamıştı. Ancak ankette, “Bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 29.5 olarak ölçüldü. Bu, CHP’nin AKP’ye sadece 6.6 puan geride olduğunu gösteriyor. Yozgat’taki bu değişim, muhalefetin bölgedeki etkisini artırdığına işaret ediyor.

YÜZDE 50 OLDU

Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryosunda, Yozgat seçmeninin yüzde 19.2’si kararsız. Kararsızlar dağıtıldığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyu yüzde 49.4, CHP’nin adayı İmamoğlu’nun oyu ise yüzde 38.7. Erdoğan, ilk turda çoğunluğu sağlayamıyor.

İkinci turda ise Erdoğan yüzde 57.7, İmamoğlu yüzde 42.3 oy alıyor. İmamoğlu, 2023’te Kılıçdaroğlu’nun aldığı oya kıyasla 18.7 puan daha fazla destek görüyor, Erdoğan ile farkı 15.4 puana indiriyor.

Yozgatlıların yüzde 58’i İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulmazken, yüzde 42’si destekliyor. Yolsuzluk suçlamalarına inananlar yüzde 36, terör suçlamalarına inananlar ise yüzde 26’da kaldı. Seçmenin çoğunluğu, suçlamaların gerçek dışı olduğunu düşünüyor.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Ankete göre, Yozgatlıların yüzde 53’ü erken seçime gidilmesi gerektiğini savunuyor. “Erken seçim olursa Erdoğan kazanır” diyenler yüzde 54, “kazanamaz” diyenler ise yüzde 46. Bu, Erdoğan’ın Yozgat’taki mutlak üstünlüğünün sorgulandığını gösteriyor.

Yozgat’taki anket, AKP’nin kalesinde çatlaklar oluştuğunu ve muhalefetin zemin kazandığını ortaya koyuyor. İmamoğlu’nun yükselişi ve erken seçim talebi, Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin sinyallerini veriyor.