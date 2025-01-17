Akpolat'ın tutuklanmasına Özgür Özel'den tepki: Sözde gizli tanık ifadesiyle...

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonu kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan ve bu akşam saatlerinde savcılıkta ifadesi alınan Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

'SÖZDE GİZLİ TANIK İFADESİYLE...'

"Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak.

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat’ın tutuklanmasının ardından CHP cephesinden sert açıklamalar geldi.

CHP SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL: "HUKUKSUZLUKLAR MILLETİ AFFETMEZ!"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polat’ın tutuklanmasının hukuksuz olduğunu belirterek, "Bu yapılan hukuksuzlukları millet affetmez!" ifadelerini kullandı. Yücel, Ceza Muhakemesi Kanunu'na atıfta bulunarak, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve Beşiktaş soruşturmasını "siyasi" olarak nitelendirdi.

CHP’Lİ GÖKÇE GÖKÇEN'DEN TEPKİ: "HUKUK CELATLARI Mİ İKTİDARIN MI SÖZÜ GEÇECEK?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat’ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesini eleştirdi. Gökçen, sosyal medya paylaşımında, "Hakimliğin vereceği kararla hukukun ve vicdanın mı, yoksa hukuk cellatlarının mı sözünün geçeceği anlaşılacak" diyerek, hukuk sistemine müdahale edilmesini eleştirdi. Ayrıca, savcılığın kararını ilk önce basına sızdırmasını da gündeme getiren Gökçen, bunun hukuka aykırı bir davranış olduğunu belirtti.

MURAT EMİR: "HUKUKSUZLUĞUN İSPATI"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Beşiktaş Belediye Başkanı’nın tutuklanmasını "hukuksuzluğun ispatı" olarak değerlendirdi. Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat’ı tutuklama talebiyle sevk etmesine tepki gösterdi. Emir, "Dosyada somut elle tutulur tek bir delil olmamasına rağmen bir gizli tanığın ifadeleri ile tutuklama kararı alındı. Bu karar, aslında saray emriyle alınmış bir karardır" dedi.

ENSAR AYTEKİN'DEN "FETÖ TAKTİĞİ" ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Polat’ın tutuklanmasıyla ilgili "FETÖ taktiği" suçlamasında bulundu. Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Belediye Başkanımızı FETÖ taktiğiyle gözaltına aldılar, fetö taktiğiyle nezarette tuttular" ifadelerini kullandı. Aytekin, bunun FETÖ döneminden gelen bir yöntem olduğunu savunarak, "FETÖ elebaşı öldü, ancak eylemleri ve ruhu hala yaşıyor!" diyerek, tutuklama sürecinin adil olmadığını belirtti. Aytekin, Polat’ın lekelenmeye çalışıldığını, ancak bunun tutmayacağını ifade etti.