AKP'ye 2 Vekil 15 Belediye başkanı katılıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, uzun süredir kulislerde konuşulan partiye yeni katılımlar olacağı iddialarını resmen doğruladı.

“Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz” diyen Dağ, AKP’ye yarın yeni katılımlar olacağını duyurdu.

Sürecin tamamlanmasıyla isimlerin açıklanacağını söyleyen Dağ, “Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını belirten Dağ, şunları söyledi: “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.”

KULİSLERDE KONUŞULAN 3 İSİM

Ankara kulislerinde, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ile Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin AKP'ye katılacağı iddiaları konuşulmaya başladı. Meral Akşener'e yakınlıklarıyla bilinen bu isimlerin, AKP'ye transfer olacağı söylentileri, AKP'li Hamza Dağ'ın açıklamalarından önce gündeme gelmişti.