AKP'ye anket şoku! ORC Araştırma'da CHP yeniden birinci parti: Zafer Partisi yükselişte

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'ye anket şoku! ORC Araştırma'da CHP yeniden birinci parti: Zafer Partisi yükselişte

ORC Araştırma 21-25 Ocak tarihleri arasında 2 bin 930 katılımcı ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

CHP 18 gün sonra yeniden birinci parti konumuna yükseldi.

ORC Araştırma'nın 2-7 Ocak tarihinde yaptığı ankette AKP ilk sırada yer alırken, 21-25 Ocak tarihinde yaptığı son ankette ise CHP zirvede yer aldı.

ORC Araştırma, 26 ilde 2 bin 930 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP18 GÜN SONRA YENİDEN BİRİNCİ PARTİ OLDU

CHP'nin yüzde 29,8 ile birinci parti olduğu, AKP'nin ise yüzde 29,3 ile ikinci parti olduğu görüldü.

Şirketin 2-7 Ocak tarihlerinde 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı anket çalışmasında AKP, yüzde 30,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı yüzde 29 olarak ölçülmüştü.

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Anket sonuçlarına göre; CHP'nin iki araştırma arasındaki 18 gün içerisinde ikinci parti konumundan ilk sıraya yükseldiği görüldü.

Yüzde 7'lik seçim barajını ise toplamda 4 parti geçerken MHP'nin oy desteği yüzde 8,8, DEM Parti'nin oy desteği ise yüzde 7,4 oldu.

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Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Yeniden Refah Partisi yüzde 5,2

Zafer Partisi: Yüzde 4,9

İYİ Parti: Yüzde 4,5

BBP: Yüzde 1,9

Gelecek Partisi: Yüzde 1,7

TİP: Yüzde 1,6

YMP: Yüzde 1,3

A PARTİ: Yüzde 1,2

DEVA: Yüzde 1,0

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