AKP'ye anketlerde darbe üstüne darbe!

Ekonomik kriz, her gün art arda gelen zamlar ve "eşit adalet" beklentisi vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Muhalefet ve vatandaşlar 'erken seçim' isterken; erken seçime kapıları kapatan iktidarın 'Terörsüz Türkiye' ve 'Yeni anayasa' adımları devam ediyor.