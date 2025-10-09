Ekonomik kriz, her gün art arda gelen zamlar ve "eşit adalet" beklentisi vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Muhalefet ve vatandaşlar 'erken seçim' isterken; erken seçime kapıları kapatan iktidarın 'Terörsüz Türkiye' ve 'Yeni anayasa' adımları devam ediyor.
AKP'ye anketlerde darbe üstüne darbe!
ORC'nin son 'seçim' anketinin ardından Asal Araştırma'dan gelen 'asgari ücret' anketi AKP'yi hüzne boğacak. İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. 22.104,67 TL ile geçimeye çalışan vatandaşların gözleri yeni asgari ücret zammında.
AKP bu sabah ORC anketle sarsıldı. Vatandaşlar “Bu partiye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna verdiği yanıtta CHP yüzde 45,2’lik oy potansiyeliyle ilk sırada yer aldı. CHP’yi AKP'nin yüzde 39,2 ile izlediği görüldü.
AKP'yi zıplatacak bir anket de Asal araştırmadan geldi. Uzmanlar yüzde asgari ücrette 20 zam öngörürken, Asal Araştırma’nın 2 bin kişiyle yaptığı ankette vatandaşın beklentisi ortaya çıktı.
Katılımcıların en çok dile getirdiği rakam 30 bin TL oldu.
Anket sonuçları şöyle:
- 26.000 TL: %14.5
- 28.000 TL: %22.6
- 30.000 TL: %25.8
- 32.000 TL: %13.1
- 32.000 TL’den fazla: %24.0