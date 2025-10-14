ALF Araştırma Şirketi, olası bir genel (milletvekili) seçimde vatandaşların oy tercihlerine ilişkin bir araştırma yaptı. 6 ile 9 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette, vatandaşlara "Bu pazar genel (milletvekili) seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

CHP, YİNE AKP'NİN ÖNÜNDE

Gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden sonra yapılan anketlerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi bu ankette de CHP birinci parti olarak çıktı.

Katılımcıların yüzde 33,1’i CHP’ye oy vereceğini ifade ederken, yüzde 30,6’sı ise AKP’ye oy vereceğini söyledi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise, oy oranı genellikle yüzde 7 çıkan DEM Parti'nin oyunu yüzde 9,1'e çıkardığı belirtildi.

Aynı ankette Cumhur'un diğer ortağı MHP yüzde 8,5 oy alırken, İYİ Parti'nin yüzde 4,1'de kalması dikkat çekti.

Anket sonuçları şu şekilde:

- CHP: Yüzde 33,1

- AKP: Yüzde 30,6

- DEM Parti: Yüzde 9,1

- MHP: Yüzde 8,5

- Zafer Partisi: Yüzde 4,4

- İYİ Parti: Yüzde 4,1

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3

- Anahtar Parti: 1,8

- Türkiye İşçi Partisi: 0,9

- Diğer partiler: Yüzde 4,2