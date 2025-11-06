Sosyal medya kamuoyunda yapılan anket sonuçlarını paylaşan MDRaporlar, 13 araştırma şirketinin anket ortalamalarını listeledi. Anket şirketlerinin çıkardığı veriler toplanarak yapılan seçim sonuçlarında CHP listede ilk sırada yer aldı.

ANKETLERDE CHP BİRİNCİ

CHP, Yüzde 32,2 ile birinci sırada yer alan CHP'yi, AKP yüzde 31,3 oy oranı ile takip etti. Listede DEM Parti yüzde 9,1 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP diyenlerin oranı yüzde 7,8 oldu.

İYİ Parti’nin oy oranı oranı yüzde 5,7 olurken Zafer Partisi’ni tercih eden yurttaşların oy ortalaması yüzde 4,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

YRP yüzde 3,0

Anahtar Parti yüzde 2,2

TİP yüzde 1,3

Araştırmada yer alan 13 şirket ise şunlar:

Alf Araştırma, Area Araştırma, Asal Araştırma, Euro Poll, GENAR, Gündemar, HBS Araştırma, Metropoll, Optimar, Özdemir Araştırma, Panorama TR, Piar Araştırma ve Toplum Çalışmaları Enstitüsü