AKP’ye bir şok da o şehir yaşattı! Kimsenin tahmin etmediği gerçekleşti...

AKP, Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeselini Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde izleyiciyle buluşturuyor. Çorum’da da açık hava gösterimi için hazırlıklar yapan AKP Çorum Gençlik Kolları Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, etkinliği 30 bin kişi kapasiteli Kadeş Barış Meydanı’nda düzenledi. Ancak, beklenen kalabalık toplanmazken 53 kişi katılım gösterdi.

ÇORUM’DA MEYDAN BOŞ KALDI

“Zalimler için yaşasın cehennem” sloganıyla duyurulan belgesel gösterimine Çorumlu vatandaşlar ilgi göstermedi. 30 bin kişi kapasiteli meydanda yalnızca 53 kişinin katılım sağlaması, AKP'yi şoka uğrattı. Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katılırken, AKP Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ün katılmaması dikkat çekti.

İZMİR VE NİKSAR’DA FARKLI TABLO

Aynı belgesel, İzmir’de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen açık hava gösteriminde daha yoğun bir katılımla izlendi. Vatandaşlar, Filistin bayrakları ve “Gazze’de soykırım var”, “Çocuklar uyurken ölmez” yazılı dövizlerle etkinliğe katılarak sloganlar attı. Tokat’ın Niksar ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterim, Gazze için dualar ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.