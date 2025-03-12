AKP'ye büyük darbe. Erdoğan bu anketi görmesin!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'ye büyük darbe. Erdoğan bu anketi görmesin!

Di-En Araştırma 12 Mart'ta yaptığı seçim anketi sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette CHP birinci parti olurken, AKP’deki oy kaybı büyüdü.

Di-En Araştırma 12 Mart'ta 16 ilde 2956 kişinin yüz yüze katılım gösterdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

Seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 33,7 oy oranı ile birinci parti olurken AKP ise yüzde 30.9 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9,6 oy alırken, MHP'ye destek verenlerin oranı yüzde 8,7 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:
Zafer Partisi: 4,4

Yeniden Refah Partisi: 4,2

İYİ Parti: 3,7

TİP: 1,4

Diğerleri: 3,4

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