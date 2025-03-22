AKP'ye flaş atama!

Kaynak: İHA
AKP'ye flaş atama!

AKP, önceki dönem Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AKP, önceki dönem Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı

AKP'lİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, parti tüzüğünün 79. maddesi kapsamında yapılan atamalarla, Kütahya eski Milletvekili İshak Gazel'in yanı sıra Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Isparta Milletvekili Recep Özel de Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Avukat İshak Gazel, AKP'den 25., 26. ve 27. dönem Kütahya milletvekili olarak görev yapmıştı.

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