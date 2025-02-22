AKP'ye flaş isim katılıyor! Kulübede bekleyen yeni transfer sahaya çıkıyor…

İYİ Parti’den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın bir süredir AKP’ye geçeceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz aylarda AKP’nin grup toplantısında partiye katılacağı beklenen Karaman’ın gelişi de rötar yaptı. Gazeteci Sinan Burhan, AKP’nin Pazar günü gerçekleşecek olan genel kongrede Karaman’ın AKP’ye katılacağını açıkladı.

GELİŞİ RÖTAR YAPTI

4 Mayıs 2023 seçimleri öncesi katıldığı İYİ Parti'den 20 Ocak 2025'te istifa eden Bağımsız Konya Milletvekili Ünal Karaman, AKP’ye geçtiğimiz aylarda katılacağı belirtiliyordu. Ancak Karaman’ın gelişi rötar yaptı.

BURHAN: PAZAR GÜNÜ AK PARTİ KONGRESİNDE PARTİYE KATILACAK

Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından Ünal Karaman’ın AKP’ye katılacağını açıkladı. Burhan, “Konya Bağımsız Milletvekili Ünal Karaman'ın Ak Partiye Katılacağını yazmıştım. Pazar günü Ak Parti Kongresinde partiye katılacak. Ak Parti kongreye giderken yeni katılımlar olacak. Önemli değişimler olacak. Bu hesaptan yeni bilgileri paylaşacağım” dedi.

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Karaman, 29 Haziran 1966 tarihinde Konya’da doğdu. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984 senesine kadar Konyaspor'da oynayan Ünal Karaman, 1984 senesinde Gaziantepspor'a transfer oldu. Üç sene boyunca da bu takımda 2. Lig'de futbol oynayan sporcu, ilk defa bu süreçte Türkiye millî futbol takımı formasını terletti.

1987 yılında Malatyaspor'a transferi gerçekleşen Karaman, 1988 senesinde kulübüyle lig üçüncülüğü yaşadı. A Milli Takım’ın orta sahasının da en önemli isimleri arasında yer almayı başaran Ünal Karaman, 1990 senesinde Trabzonspor'a transfer oldu. 1999 senesine kadar bu takımda kalan Karaman, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Trabzonspor'da geçirdi. 1999 senesinde transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde ise bir yıl futbol oynayan sporcu, 2000 yılında futbolu bırakmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra 2000 ile 2004 tarihleri arasında Türk Millî Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini yaptı. Karaman, 2005 senesinde ise Ümit Millî Takım teknik direktörlüğüne getirildi. 2007 senesinin sonlarına doğru Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Ünal Karaman, 2008 senesinin Mart ayında bu görevinden istifa etti.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından boşalan Trabzonspor'un teknik direktörlük görevini yaptı.

Siyasi kariyeri ise 2023 yılında yapılan seçimde İYİ Parti’den aday olan Karaman, Konya Milletvekili olarak seçildi.