AKP'ye geçeceği iddia edilen başkandan çok konuşulacak açıklama

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, son zamanlarda sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan “AKP’ye geçeceği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KURDUĞU BU PARTİYE SADAKATLE BAĞLIYIM”

Göreve geldiği günden beri benzer spekülasyonlarla gündemi meşgul etmek isteyen çevreler olduğuna dikkat çeken Karaca, kendisine güvenerek oy veren vatandaşlara ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) olan bağlılığına dikkat çekti.

Karaca, “Ben seçilmiş bir insan olarak asla oylarına ihanet etmem. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu partiye sadakatle bağlıyım. Yerimdeyim, kimse endişe etmesin” dedi.

“BANA OY VEREN VATANDAŞLARA ASLA İHANET ETMEM”

Karaca bu iddiaların ortaya kasıtlı olarak atıldığına dikkat çekerek, kendisine oy veren yurttaşlara ihanet etmeyeceğini söyledi.

Kendisini Fethiye’de belediye başkan adayı göstermiş CHP’ye de ihanet etmeyeceğini vurgulayan Karaca, “Bu parti, cumhuriyeti kuran partidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu partiye sadakatle bağlıyım. Yerimdeyim, kimse endişe etmesin” dedi.

“PARTİ ARASI TRANSFERE KESİNLİKLE KARŞIYIM”

Başkan Karaca, göreve geldiği günden bu yana “belediyeye kayyum atanacak” ve “başkan görevden alınacak” gibi söylentiler çıkarıldığına dikkat çekerek, partiler arası transfere kesinlikle karşı olduğunu, üç dönemdir belediye başkanlığı yaptığını ve bugüne kadar kimseyi siyasi görüşüne göre ayırmadığını belirtti.

“TÜRKİYE’DE BORCU OLMAYAN TEK BELEDİYEYİZ”

Öte yandan Karaca, bugüne kadar hakkında tek bir yargı dosyası bulunmadığına dikkat çekerek, “Devletin onlarca müfettişi belediyemizi denetledi, Sayıştay tüm evraklarımızı inceledi. Bugüne kadar en ufak bir açığımız çıkmadı. Türkiye’de borcu olmayan tek belediyeyiz. Namusumuzla, şerefimizle belediye başkanlığı yapıyoruz” dedi.