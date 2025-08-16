AKP'ye geçecek iddialarına Mansur Yavaş'tan açıklama!

AKP'nin kuruluş yıl dönümünde CHP'li 6 Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesinden sonra AKP'li Savcı Sayan, "İleriki günlerde önemli bir CHP'li Belediye Başkanı Ak Parti'ye geçecek" iddiasında bulunmuştu.

Söz konusu iddiada kast edilen ismin CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olduğu öne sürülmüştü.

"İDDİALARIN CİDDİYE ALINIR HİÇBİR YANI YOKTUR"

Konuyla ilgili ortaya atılan iddialara sert yanıt geldi. Ankara Büyükşehir Basın'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi,

"Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz."