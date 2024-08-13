AKP’ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin yarın yapılacak AKP’nin 23. kuruluş yıl dönümü programında rozetlerinin takılacağını söyledi.

Dağ, “AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var” diye konuştu.

Dağ’ın açıklamalarının ardından dikkat çeken bir istifa haberi geldi.

“NEREDE OLURSAK OLALIM TEK GAYEMİZ HİZMET”

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Akpunar’ın yarın AKP’ye geçeceği iddia edildi.

Emrullah Akpunar, yazılı yaptığı açıklamada, “Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.” ifadelerini kullandı.

EMRULLAH AKPUNAR KİMDİR?

Emrullah Akpunar, 31 Mart 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi’nden Erzurum’un Aziziye ilçesi Belediye Başkanı olarak seçildi. Serbest meslek sahibi olan Akpunar, lise mezunudur.