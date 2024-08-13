AKP’ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu

Düzenleme: Ümit Karadağ
AKP’ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu

AKP’nin, 15 belediye başkanının transfer olacağını duyurmasının ardından dikkat çeken bir istifa haberi geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin yarın yapılacak AKP’nin 23. kuruluş yıl dönümü programında rozetlerinin takılacağını söyledi.

Dağ, “AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var” diye konuştu.

Dağ’ın açıklamalarının ardından dikkat çeken bir istifa haberi geldi.

ea1.jpg

“NEREDE OLURSAK OLALIM TEK GAYEMİZ HİZMET”

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Akpunar’ın yarın AKP’ye geçeceği iddia edildi.

ea2.jpg

Emrullah Akpunar, yazılı yaptığı açıklamada, “Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.” ifadelerini kullandı.

EMRULLAH AKPUNAR KİMDİR?

Emrullah Akpunar, 31 Mart 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi’nden Erzurum’un Aziziye ilçesi Belediye Başkanı olarak seçildi. Serbest meslek sahibi olan Akpunar, lise mezunudur.

İlgili Haberler
Yüzde 233’lük zam resmen başladı
CHP’de 47 yıl sonra bir ilk! Son seçimi nokta atışı bilen anket şirketi açıkladı
Suudiler Ecevit’in mirasına çöktü: Değeri 2 milyar dolar
CHP’de genel başkanlık için sürpriz aday! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’ndan destek isteyecek
Son Haberler
Denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı. Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Çırpınmayan dev balık yakaladılar Yaşam
Denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı. Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Çırpınmayan dev balık yakaladılar
Erdoğan'ın sağ kolu: Müjdeler bekliyoruz Ekonomi
Erdoğan'ın sağ kolu: Müjdeler bekliyoruz
Sümela Manastırı'ndaki ayine erteleme Gündem
Sümela Manastırı'ndaki ayine erteleme
Eskişehir 'de 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı Gündem
Eskişehir 'de 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını çaldılar Yaşam
SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
Yüzde 233’lük zam resmen başladı Ekonomi
Yüzde 233’lük zam resmen başladı
iPhone’un Safari tarayıcısı çöktü mü? Safari ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar… Teknoloji
iPhone’un Safari tarayıcısı çöktü mü? Safari ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar…