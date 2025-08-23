AKP'ye geçen başkandan adrese teslim kadro. CHP'den istifa etmişti

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Umut Yılmaz’ın yönetiminde, 50 zabıta memuru alımı için tartışmalı bir ilana imza attı. İlanda, zabıta pozisyonları için mimarlık, mühendislik, veterinerlik, kamu yönetimi, iktisat ve işletme gibi lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranması, kamuoyunda “Adrese teslim kadro” eleştirilerine yol açtı.

Bu niteliklerin, sıradan zabıta görevleriyle bağdaşmaması, liyakat yerine torpil iddialarını güçlendirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan, ilanı sert sözlerle eleştirdi. Şencan, “Belediyenin AKP’ye masa başında devredildiği günden beri skandallar bitmiyor. Mühendislik ve mimarlık mezunlarını zabıta yapmak, kamu kaynaklarını yandaşa peşkeş çekmektir” dedi.

Şencan, bu sürecin halkın iradesini hiçe sayan bir “Siyasi pazarlık” olduğunu savundu ve sorumluların yargı önünde hesap vereceğini vurguladı. Kamuoyu, ilanın belirli isimleri kamuda işe yerleştirmek için özel olarak hazırlandığını öne sürüyor. Sosyal medyada da tepki toplayan ilan, gençlerin iş bulma umutlarını zedelediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Belediyeden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tartışmalar, Türkiye’de kamu alımlarında liyakat ve şeffaflık sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, belediyenin bu tür kararlarla halkın güvenini sarstığını ifade ediyor.