AKP'ye geçen belediye başkanı hakkında suç duyurusu! Öyle bir ithamda bulundu ki...

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yaptığı yazılı açıklamada, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında çeşitli iddialar içeren bir dosyayı kamuoyuyla paylaştı, Yılmaz hakkında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Belediyenin bir asfalt ihalesiyle ilgili usulsüzlük iddiaları bulunduğunu belirten Öztürkmen, ihale sürecinde en düşük teklifi veren şirket yerine “fiyat dışı unsurlar” gerekçesiyle başka bir firmaya ihale verildiğini ve bu durumun kamu zararına yol açtığını savundu.

Hasan Öztürkmen, 26 Mart 2025’te ilana çıkan ve 29 Nisan 2025’te sonuçlanan ihalenin bedelinin 1 milyar 898 milyon TL olarak açıklandığını, en düşük teklifi 1 milyar 704 milyon 650 bin TL ile sunan firmanın elendiğini, ihalenin 194 milyon TL daha yüksek teklifle AVOS Grup adlı firmaya verildiğini ileri sürdü.

İhaleyi alan firmanın sahiplerinin bazı AK Parti yöneticileriyle yakın ilişkilerinin basına yansıdığını beliren Öztürkmen, Yılmaz hakkında Ocak 2025’te başlatılan soruşturmanın, istifasından kısa süre sonra kapatıldığını, bu süreçte siyasi pazarlık yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istedi.

Hasan Öztürkmen, iddialar ve ihale süreciyle ilgili belgeleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğunu kaydetti.

"CHP’DEN İSTİFA EDER ETMEZ SORUŞTURMA JET HIZIYLA KAPATILDI"

Öztürkmen, daha önce düzenlediği basın toplantısında da Yılmaz’ın CHP’de olduğu dönemde AK Parti yöneticileri tarafından “yolsuzluk” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, “20 Ocak 2025’te Yılmaz ve 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 30 Ocak’ta AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı da suç duyurusunda bulundu ve dosyalar birleştirildi. Ancak Yılmaz, 8 Nisan’da CHP’den istifa etti. 23 Mayıs’ta ise savcılık, sadece iki kişi hakkında ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verdi. Bunlardan biri Umut Yılmaz’dı. CHP’den istifa eder etmez soruşturma jet hızıyla kapatıldı” açıklamasını yapmıştı.