AKP’ye geçen Çerçioğlu hakkında yakınlarına ikinci maaş iddiası

Aydın24 internet haber sitesinde yer alan habere göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye ve bağlı şirketlerde kendisine yakın isimlere “ikinci maaş” imkânı sağladı.

Haberde Belediye Genel Sekreterinin kardeşinin hem Makine İkmal Daire Başkanı hem de Ege Et A.Ş. yönetim kurulu üyesi olduğu belirtiliyor.

Aynı kişinin yeni eşinin belediyede kadro aldığı, eski eşinin de Sosyal Hizmetler Birimi’nde çalıştığı iddialarına yer verildi.

Söz konusu haberde yine Çerçioğlu’nun özel kalem müdürünün Ay Jeotermal AŞ’den ikinci maaş aldığı, eşinin de ASKİ’de “gölge genel müdür” olarak anıldığı belirtiliyor.

Ayrıca Çerçioğlu’nun özel kalem müdürünün ailesinin bazı üyelerinin de ilçe belediyelerinde de kadrolu olduğu iddia ediliyor.

