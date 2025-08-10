AKP'ye geçen Özbudun, Özel'in fezlekesini vermiyor!

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçilen AKP’li Serap Yazıcı Özbudun’un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Meclis’e gelen yasama dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesini muhalefete iletmemesi, CHP cephesinden sert tepki aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Serap Yazıcı Özbudun’un fezlekeyi yetkisi olmadığı halde geciktirdiğini söyledi. "AKP’li Serap Yazıcı Özbudun, yeni adresine rekor sürede uyum sağladı." ifadelerini kullanan Emir, şu sözlere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel hakkındaki fezlekeyi, yetkisi olmadığı halde günlerdir partimize iletmiyor.

“Anayasa yapacağım” vaadiyle muhalefetin oyları sayesinde girdiği TBMM’de, şimdi yeni partisinin “anayasayı tanımama” alışkanlığını hızla benimsedi.

Bir kez daha çağrımızı yineliyoruz:

Anayasa’ya ve Meclis İçtüzüğü’ne uygun hareket edin.

Fezlekeyi vakit kaybetmeden partimize iletin."

Ayrıca Emir, paylaşımına eklediği videoda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel hakkında yasama dokunulmazlığını kaldırmak üzere Anayasa Komisyonu’na bir fezleke geldi. Biz de Anayasa, İçtüzük ve Meclis teamülleri gereğince grup başkanlığı olarak ayın 5’inde, yani 6 gün önce, bu fezlekenin tarafımıza verilmesini talep ettik. Yapılması gereken, bir an evvel bize bu fezlekenin verilmesi ve grubumuzun da Sayın Genel Başkanımızla ilgili bu suçlamayı öğrenmesi, değerlendirmesi ve üzerinde çalışmasıdır. Ancak Sayın Özbudun’la yaptığımız iletişim sırasında, kendisinin kimi başka gerekçelerle fezlekeyi beklettiğini ve şimdi de Ankara’da olmadığı için bekleteceğini ifade etmiştir. Bu, bir yetki gaspıdır; olmayan bir yetkinin kullanımıdır. Böylesine bir tutum, bir anayasa profesörüne hiç yakışmaz. Yapılması gereken, bir an evvel fezlekeyi göndermek iken, kendisinde olmayan bir yetkiyi, takdiri bir yetkiyi, bu fezlekeyi gönderip göndermeme yetkisini kendisinde tutarak aslında olmayan bir yetkiyi kullanmıştır ve yanlış bir tutum içerisindedir. Kendisine buradan sesleniyoruz: Bu tutum, Anayasa’mıza, İçtüzük’ümüze ve Meclis’in yerleşik teamüllerine aykırıdır. Yapılması gereken, fezlekenin ilk günden, olmuyorsa ikinci günden, bize gönderilmesidir ve şu anda da fezlekeyi bekliyoruz. Kendisini Anayasa’ya ve İçtüzük’e uymaya davet ediyoruz.

YENİ YOL GRUBUNDAN AKP'YE GEÇİŞİN ARDINDAN KOMİSYON BAŞKANLIĞINA ATANDI

23 Şubat'ta Yeni Yol Grubundan istifa ederek AKP’ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un, komisyonlardaki görev dağılımı yenilenirken Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçilmesi muhalefetin tepkisini çekmişti.