AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’ndan olay yaratacak hamle! CHP’li isim açıkladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kamuoyunda tartışma yaratan yeni bir iddiayla gündeme geldi. Ortaya atılan iddiaya göre, belediye personelleri Hakan Altun konserine zorla götürülmek istenerek tehdit edildi.

İddialara göre,bu akşam düzenlenecek şarkıcı Hakan Altun konserine, Aydın Büyükşehir Belediyesi personelinin zorunlu olarak katılması istendi, Katılım sağlamayanların "fişleneceği ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı" ifade edildi.

Talimatın personel arasında oluşturulan mesajlaşma gruplarında dile getirildiği öne sürüldü. Sadece merkez personeli değil, çevre ilçelerde görev yapan belediye çalışanlarının da konsere getirilmesi için otobüsler ayarlandığı iddia edildi.

Daha önce de belediye bünyesinde çalışan bazı personele, CHP’den istifa ederek, AK Parti’ye geçmeleri yönünde baskı yapıldığı, uymayanların ise işten çıkarılmakla tehdit edildiği öne sürülmüştü.

"AYDIN’IN EMEKÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR"

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun belediye çalışanlarını konsere zorla götürmek için işten atılma tehdidinde bulunduğu iddialarına tepki gösterdi.

Gündoğdu, açıklamasında şunları söyledi:

-Belediye personelinin siyasi şovlara zorla götürülmesi, işten çıkarma tehdidiyle susturulması kabul edilemez.

-Kamu emekçilerinin onuru, bir konser alanındaki boş koltuklardan daha değerlidir. Belediye başkanlığı makamı, halka hizmet için vardır. Çalışanları kendi siyasi ikbalinin aracı haline getirmek kimseye yakışmaz. Biz gençlik olarak bu baskılara sessiz kalmayacağız. Çalışanların yanında olacağız, onların özgür iradelerini savunacağız.

-Bugün konser için tehdit edilenler, yarın bir başka siyasi hesap için aynı yöntemlerle susturulmak istenecek. Aydın’ın emekçileri yalnız değildir.

-Kamu gücünü kişisel ikbal için kullanan her anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

