AKP’ye geçen Serap Yazıcı hakkında ortalığı karıştıracak iddia! İktidarın vaadi ortaya çıktı

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongre’si dün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşti. Kongreye binlerce kişi katılırken, kongreden 1 gün önce Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini açıklayan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, kongrede resmi olarak AKP’ye geçti.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Halk TV’de katıldığı yayında Serap Yazıcı Özbudun’un AKP’ye geçiş sürecini değerlendirdi. Öte yandan Özkök, Özbudun hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

AKP’ye geçmeden önce Serap Özbudun’un T 24’te yaptığı bir röportajı hatırlatan Özkök, “Serap hanımın 28 eylül seçiminden sonra onun 11 aralık günü t 24'te Cansu Çamlıbel’e verdiği röportaj var. Dün aldım o mülakatı bir daha okudum. Orada çok vahim şeyler var. Serap hanım diyor ki Türkiye başkanlık sistemini serbestçe tartışamamanın bugün bedelini ödüyor diyor. Çünkü 15 Temmuzdan sonra baskı dönemi başlamıştı. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi darbe koşullarından ağır koşullarda onaylandı. Bu kadar zıt yorumlar hukukta olmaz diyor. Artı Can Atalay’ı içeride tutmak için 14. Maddeye yapılan referansın hiçbir hukuki değeri yoktur diyor.

"BENİM OYUMA İHANET EDİLDİĞİ DUYGUSUNU TAŞIYORUM"

Yargıtay, yetkilerini aşan açıklamalar yaptı diyor. Anayasamız cumhurbaşkanına iki yargı kurumu arasında itilaf çözme yetkisi vermez diyor. Şimdi bu söylediği çok önemli, 2017 referandumunun üzerinde ciddi bir gayrimeşruluk gölgesi var diyor. 2017’de yapılan referandumda hayır oyları evet oylarından fazlaydı diyor.

Şimdi Serap hanım muhalefet partisinin oylarıyla seçildi. Bende yurttaş olarak benim oyuma ihanet edildiği duygusunu taşıyorum. Onun bulunduğu, seçildiği insanların şunu sormaya hakkı var. Ya çık bunu bize açıkla. Şu söylediklerinden sonra bunların daha iyi olacağı teminatını kim verdi. Çık söyle bende iyi yapmışsın diye sana söyleyeyim. Cumhurbaşkanından geçmişte söyledikleriyle ilgili acaba söz mü aldı? “ dedi.

"SERAP HANIMA ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA YAZILACAK GEL SEN YAZ DEMİŞLER"

Kendisinin duyduğu bir iddiayı açıklayan Özkök, “Benim kulağıma şöyle bir şey geldi. Serap hanıma Antalya milletvekili vasıtasıyla denmiş ki gel özgürlükçü bir anayasa yazılacak. Başına sen geç sen yaz demişler. İyi ama herkes Yeni Türkiye’ye alışacak cümlesiyle yapılacak anayasa ya bunlar koyulabilecek mi yani?” dedi.