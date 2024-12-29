AKP'ye geçen vekilden şaşırtan hamle!

10 ay önce Yeniden Refah Partisi’nden istifa edip AKP’ye geçen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, YRP’de verdiği 3 kanun teklifini geri almak için Meclis Başkanlığına başvuru yaptı.

BAŞVURUDA BULUNDU

Meclis’e Yeniden Refah Partisi listelerinden giren İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, seçimden yaklaşık 10 ay sonra istifa etmişti. Hemen ardından AK Parti’ye katılan Pamukçu’nun mecliste gerçekleştirdiği hamle çok konuşuldu. Gazete Duvar’da yer alan habere göre; AK Parti'de çalışmalarını sürdüren Pamukçu, Yeniden Refah Partisi milletvekili olduğu dönemde verdiği 3 kanun teklifini geri almak için Meclis Başkanlığına başvuruda bulundu.

GEÇMİŞİNİ SİLDİ

Pamukçu’nun "SGK bünyesinde sosyal sigorta uzmanlığının ihdas edilmesi ve kurumda görev yapan personel ve yöneticilerin mali haklarının iyileştirilmesi", "Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasına dair teklifin önce Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görüşülmesi" ve "Kamu ve özel sektör işyerlerindeki engelliler için ayrılan kontenjanın artırılması" için verdiği kanun teklifleri geri alındı. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan geri alma sonrası Pamukçu’nun Yeniden Refah Partisi milletvekili olduğu dönemdeki geçmişi silmiş olduğu görüldü.

SUAT PAMUKÇU KİMDİR?

1950 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü tamamladı. 1975-1995 yılları arasında özel sektörde mühendislik ve yöneticilik görevlerini yaptı.

20 ve 21. Dönemlerde Fazilet Partisi Bayburt Milletvekili seçilmişti. TBMM KİT Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliklerinde de görev almıştı.

Fazilet Partisinin Anayasa Mahkemesince kapatılması nedeniyle Parlamento çalışmalarına Saadet Partisi milletvekili olarak sürdürmüştü.

21. Dönemde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah Partisinin Genel Sekreterliği görevini de yürüttü. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem YRP’de İstanbul Milletvekili seçilmiş. Ancak 10 ay önce YRP’den istifa ederek AKP’ye geçmişti.