AKP’ye geçince Erdoğan’ın eline yapıştı! Yok artık dedirten görüntüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den istifa AKP'ye geçen Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar, Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı.

AKP'nin kuruluş yıldönümü için gerçekleştirilen törende partilerinden istifa eden 9 belediye başkanı AKP'ye geçti. 6'sı CHP'li olan belediye başkanlarının rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE HIZLI GEÇİŞ YAPTI

Kürsüye çıkan belediye başkanları arasında İYİ Parti'den istifa eden Yeşiltepe Belde Belediye Başkanı İsmail Akpınar'ın hareketi dikkat çekti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 49.63 oranında oy alan Akpınar, Erdoğan'ın elini öpmeye kalkıştı.

