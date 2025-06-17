AKP'ye geçti, başkan seçildi! Serap Yazıcı Özbudun’dan hızlı yükseliş

TBMM’de 28’inci yasama yılının ikinci dönemi için komisyonlarda başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimi gerçekleştirildi. Dijital Mecralar Komisyonu’nda AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yerine AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas seçilirken; Başkan Vekili AKP Ankara Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sözcü AKP İstanbul Milletvekili Büşra Peker, Katip Üye ise MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal oldu.

CHP İzmir Milletvekili ve Komisyon üyesi Tuncay Özkan, komisyon başkanının iktidar partisinden, sözcünün ise muhalefet partilerinden seçilmesinin daha demokratik olacağını belirtti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer'in yerine ise AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi.

AKP'YE GEÇTİ KOMİSYON BAŞKANI OLDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın geçici başkanlığında toplanan Anayasa Komisyonu'nda ise 23 Şubat tarihinde Yeni Yol grubundan AKP'ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkan seçildi.