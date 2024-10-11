AKP’ye “Hırsız” diyen Başkan’a Erdoğan rozet taktı! AKP’li yönetici de partinin kapısına siyah çelenk koydu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesini 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 38.2 oyla Bağımsız Aday Fuat Koçal kazanmıştı.

KAYIP 58 MİLYON DAVASI

Koçal, uzun yıllar AKP’nin yönettiği belediye ile ilgili “2016 yılında 58 milyon para alınmış ve afiyetle yenilmiş. Bunun karşılığında hiçbir yatırım yapılmamış. Şimdi çıkın bu 58 milyonu nasıl harcadığınızı açıklayın da görelim” ifadelerini kullanmıştı.

Belediye Başkanı Koçal’a AKP Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, “Sayın Başkan kendisini hala seçim öncesinde zannetmektedir. 31 Mart’ta yarış bitmiştir ve kazanan kendisi olmuştur. Dolayısıyla kendisinin bu psikolojiden çıkması gerekmektedir. Geçmişle hesaplaşmak yerine güzel ilçemiz Vakfıkebir’imize söz verdiği projelere başlaması gerekmektedir” diye cevap vermişti.

SİYAH ÇELENK BIRAKTI

Geçtiğimiz gün AKP Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet taktığı Fuat Koçal’a parti içinden tepki geldi.

AKP eski İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Cengiz Bahadır, “Bir ay önce bize ‘hırsız’ dedi. Bu kararı kabullenemem” diyerek parti binasının önüne siyah çelenk bıraktı.

“YATIRIMLARLA DONATACAĞIZ”

Koçal ise “Gelişim noktasında geri kalmış Vakfıkebir’imizin dört bir yanını yatırımlarla donatacağız” diye paylaşım yaptı. Tepkiler sonrası mesajını sildi.