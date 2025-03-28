AKP'ye İmamoğlu'nun faturası ağır oldu! Anket sonuçları ortaya çıktı

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AKP'ye İmamoğlu'nun faturası ağır oldu! Anket sonuçları ortaya çıktı

Muhalefet cephesinin erken seçim çağrıları sürerken çarpıcı bir anket paylaşıldı. Ankete göre Türkiye erken seçime giderse CHP yüzde 35.1 ile birinci parti oluyor. AKP ise yüzde 30.2 ile ikinci sırada yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefet cephesi erken seçim çağrılarını devam ettirirken dikkat çeken bir anket yayımlandı. Veri analisti Murat Kızılboğa, muhtemel bir erken seçim olması durumunda partilerin aldığı oy oranını paylaştı.

Ankete göre, CHP yüzde 35.1 ile Türkiye'nin birinci partisi konumunda. AKP ile yüzde 30.2 ile CHP'yi takip ediyor. Üçüncü sırada yüzde 7.9 ile DEM Parti yer alırken; MHP ise yüzde 7.2 ile dördüncü sırada.

İşte erken seçim anketinin sonuçları:

CHP: Yüzde 35.

AKP: Yüzde 30.2

DEM Parti: Yüzde 7.9

MHP: Yüzde 7.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.8

Zafer Partisi: Yüzde 5.5

İYİ Parti: Yüzde 3.8

Yeni Yol Partisi: Yüzde 1.3

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.9

Anahtar Parti: Yüzde 0.7

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.6

HÜDA PAR: Yüzde 0.5

Diğer: Yüzde 0.5

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