AKP'ye kalesinde büyük şok! 23 yıllık iktidarlık son mu buluyor? Sesler yükselmeye başladı

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, iktidarın 2025 yılı için belirlediği 22.104 TL’lik asgari ücrete isyan ederek şehirde “Hükümet istifa” sloganlarıyla yürüyüş düzenledi.

“TRABZON’DA ‘HÜKÜMET İSTİFA’ SLOGANLARI”

61 Saat'te yer alan habere göre, yürüyüşe katılan vatandaşlar, Trabzon Kahramanmaraş caddesinde toplanarak "hükümet istifa", "Erdoğan isitfa" ve "gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları attılar.

Platform adına konuşan Muhammet İkinci, asgari ücretin "mutlak sefaletin göstergesi" olduğuna dikkat çekti ve bu ücretin sürdürülemez olduğunu söyledi.

“İKTİDAR TERCİHİNİ PATRONLARDAN YANA KULLANDI”

İkincinin açıklamasında, asgari ücretin 7 milyon vatandaş için bir yaşam standardı olmaktan çok bir "hayatta kalma aracı" haline geldiği ifade edilerek, “Siyasi iktidar tercihini bir kez daha patronlardan yana kullanmıştır. TÜİK’in açıkladığı %47’lik sanal enflasyon oranı karşısında %30’luk zam oranı, açıkça emekçilerin sofrasındaki ekmeği gasp etmektir” ifadelerine yer verdi.

“BIÇAK KEMİĞİ ÇOKTAN GEÇTİ”

"Bıçak kemiği çoktan geçti” diyen Muhammet İkinci, “Yoksulluk artık katlanılamaz hale gelmiştir. Hükümet istifa etmeli ve sandığı halkın önüne getirmelidir. Bu krizden çıkışın başka bir yolu yoktur" ifadelerini kullandı.

Açıklama, "Ya hep birlikte kaybedeceğiz ya da ayağa kalkıp birleşerek kazanacağız" mesajıyla sona erdirildi.