Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin iktidara tepki gösterdi.

Babacan şunları belirtti:

"İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor. Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu yüzde 32,87 olarak açıklandı. Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik. Bir ülkenin ekonomisi 'Bize inanın' diyerek yönetilmez. Düzgün kadrolar, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekir; hukuk gerekir, adalet gerekir. Vatandaşlarımız gerçek enflasyonu TÜİK rakamıyla değil, çarşıyla, mutfakla zaten ölçüyor. Kira her ay artıyor, okul masrafı bitmiyor, maaş eriyor. Gerçeklerle yüzleşmeden, vatandaşın yükünü hafifletmeden hiçbir hedefe ulaşılamaz."

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Ekim'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin de yer aldığı muhalefet liderleri ile buluşma görüntüleri nedeniyle gündeme gelen, "AKP'ye dönüş" iddialarını bir kez daha reddetti.

Türkiye'nin 'iki kutuplu siyasete mahkum edilmemesi gerektiğini' belirten Babacan, partisinin de içinde yer aldığı "Yeni Yol Grubu" ile birlikte "üçüncü yol siyaseti" izleyeceklerini vurguladı.

Babacan, BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis açılışında çekilen fotoğraf üzerinden yapılan yorumlara değinen Babacan, AKP'ye geri döneceği iddialarına tepki göstermişti.