AKP’ye katılan Çelebi’nin eşinin kariyer yaptığını öğrenen Erdoğan’dan çocuk tavsiyesi: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak

Ergenekon kumpasında 3.5 yıl hapis yatan Mehmet Ali Çelebi, resmen AKP’ye katıldı.

AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Çelebi, konuşmasında Erdoğan’a “mücadelenizde yanınızdayım” mesajı verdi.

Konuşması sonrası Erdoğan ile Çelebi ve eşi arasında ise şu ilginç diyalog yaşandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senin çocuklar kaç tane?

Çelebi: 1 tane, doktora, kariyer (eşinin doktora, kariyer yaptığını ifade ediyor)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak

Çelebi: Doktorayı bitirdi şimdi efendim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayıları arttırmak lazım. Yaş kaç?

Çelebi’nin eşi: 40 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah’tan isteyelim. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane oluyor.