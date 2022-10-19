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  • AKP’ye katılan Çelebi’nin eşinin kariyer yaptığını öğrenen Erdoğan’dan çocuk tavsiyesi: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk

AKP’ye katılan Çelebi’nin eşinin kariyer yaptığını öğrenen Erdoğan’dan çocuk tavsiyesi: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin 1 çocuğu olduğunu ve eşinin doktora kariyeri yaptığını öğrenince, “Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak” dedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:10
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AKP’ye katılan Çelebi’nin eşinin kariyer yaptığını öğrenen Erdoğan’dan çocuk tavsiyesi: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak

AKP’ye katılan Çelebi’nin eşinin kariyer yaptığını öğrenen Erdoğan’dan çocuk tavsiyesi: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak
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Ergenekon kumpasında 3.5 yıl hapis yatan Mehmet Ali Çelebi, resmen AKP’ye katıldı.

AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Çelebi, konuşmasında Erdoğan’a “mücadelenizde yanınızdayım” mesajı verdi.

Konuşması sonrası Erdoğan ile Çelebi ve eşi arasında ise şu ilginç diyalog yaşandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senin çocuklar kaç tane?

Çelebi: 1 tane, doktora, kariyer (eşinin doktora, kariyer yaptığını ifade ediyor)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak

Çelebi: Doktorayı bitirdi şimdi efendim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayıları arttırmak lazım. Yaş kaç?

Çelebi’nin eşi: 40 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah’tan isteyelim. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane oluyor.

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Tekin Ertürk
19.10.2022 14:42
Ulan Almanya'da, İngiltere'de, İsveç'de insanlar kaç çocuk sahibi oluyorlar? Onlar reyizi sözlerini duymadılar mı? Beş milyonluk Finlandiya'da kişi başına gelir, 90.000 dolar. NEDEN?  
 
kader
19.10.2022 14:37
dakka bir gol bir  
 
Amsterdam
19.10.2022 14:35
Bu uçmuş ... tiksindim  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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