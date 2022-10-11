Mehmet Ali Çelebi kendisi için bu sözleri söyleyen Süleyman Soylu’ya 'Sayın Bakanım' diyecek

AKP-FETÖ işbirliğiyle hayata geçirilen, dönemin başbakanı Erdoğan’ın “Ben bu davanın savcısıyım” dediği Ergenekon kumpasında haksız yere 41 ay hapis yatan Teğmen Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katıldı.

Çelebi, 2014 yılında cezaevinden çıkmasının ardından CHP’den milletvekili olmuş sonrasında ise istifa edip Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’ne katılmıştı.

Son olarak soluğu AKP’de alan Çelebi’nin CHP milletvekili olduğu dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi için sarf ettiği “ihanet içerisinde” sözleri gündeme geldi.

SOYLU’DAN FERSUDE ÇIKIŞI

Soylu, 24 Ekim 2018 tarihinde Çelebi için “Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz FETÖ’cüler gibi davranmaktadır.” demişti.

Fersude ne demek: aşınmış, eskimiş, yıpranmış.



