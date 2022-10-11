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  • Mehmet Ali Çelebi kendisi için bu sözleri söyleyen Süleyman Soylu’ya 'Sayın Bakanım' diyecek

Mehmet Ali Çelebi kendisi için bu sözleri söyleyen Süleyman Soylu’ya 'Sayın Bakanım' diyecek

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasının ardından akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi için kullandığı ifadeler geldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 13:26
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AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi kendisi için bu sözleri söyleyen Süleyman Soylu’ya 'Sayın Bakanım' diyecek

Mehmet Ali Çelebi kendisi için bu sözleri söyleyen Süleyman Soylu’ya 'Sayın Bakanım' diyecek
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AKP-FETÖ işbirliğiyle hayata geçirilen, dönemin başbakanı Erdoğan’ın “Ben bu davanın savcısıyım” dediği Ergenekon kumpasında haksız yere 41 ay hapis yatan Teğmen Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katıldı.

Çelebi, 2014 yılında cezaevinden çıkmasının ardından CHP’den milletvekili olmuş sonrasında ise istifa edip Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’ne katılmıştı.

Son olarak soluğu AKP’de alan Çelebi’nin CHP milletvekili olduğu dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi için sarf ettiği “ihanet içerisinde” sözleri gündeme geldi.

SOYLU’DAN FERSUDE ÇIKIŞI

Soylu, 24 Ekim 2018 tarihinde Çelebi için “Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz FETÖ’cüler gibi davranmaktadır.” demişti.

Fersude ne demek: aşınmış, eskimiş, yıpranmış.

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Adana01
11.10.2022 14:48
Demek öyle bende şöyle bı hatırlatma yapayım kilcdarogluda Davutoğlu hakkında ülkenin başına gelmiş en beceriksiz basbakan demişti ama onun tirtiklayacagi bir iki puan oy için gülücükler saçıyor  
 
Ahmet
11.10.2022 14:43
Bir dahaki secimde vekillik garanti hayirli isler  
 
Abbas
11.10.2022 14:39
Aferin SS bu sefer çok doğru söylemişsin, tebrikler  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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