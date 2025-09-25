AKP'ye katıldı ilk iş Atatürk tablosunu indirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak görevden alınan Alaattin Köseler'in ardından Beykoz Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçtikten sonra makamındaki değişiklik fark edildi.

Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi!

Daha önce Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile simgeleşen, Atatürk'ün bir vatandaşı dinlediği tablonun makam odasından kaldırıldığı görüldü.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma yeni detaylar ortaya çıktı

Sözcü'deki habere göre AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve bazı AKP'li isimlerin ziyaretlerinde paylaşılan görsellerde, söz konusu tablonun yerine Atatürk ve Erdoğan'ın yan yana yer aldığı fotoğrafların koyulduğu görülmüş oldu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden alınmasının ardından Beykoz Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, AKP'ye geçmişti.

Gürzel'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Gürzel'in bu kararı tepkilere neden olmuştu.