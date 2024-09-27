AKP'ye oy veren seçmen iktidardan memnun değil. Anketten çıkan çarpıcı sonuç

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 4.277 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 62,8’i hükümeti; yüzde 71,7’si muhalefeti ise başarısız buluyor. Hükümeti başarılı bulanların oranı yüzde 37,2 iken muhalefeti başarılı bulanların oranı ise yüzde 28,3.

AKP SEÇMENİ AKP'DEN MEMNUN DEĞİL

Araştırmanın detayları incelendiğinde, AKP seçmeninin yüzde 17,5’i hükümeti başarısız bulurken yüzde 82,5’i başarılı buluyor. CHP seçmeninin yüzde 98,4’ü hükümeti başarısız bulurken yüzde 1,6’i başarılı olarak değerlendiriyor. MHP seçmeninde hükümeti başarısız bulanlar yüzde 37,8 iken başarılı bulanların oranı yüzde 62,2. İYİ Parti seçmeninin yüzde 99’u hükümeti başarısız bulurken yüzde 1’i başarılı buluyor. Katılımcılar arasındaki DEM Parti seçmeninin tamamı hükümeti başarısız bulduğunu ifade etti.

MHP MUHALEFETTEN MEMNUN DEĞİL

Muhalefeti başarısız bulanlar arasında en yüksek oran yüzde 98 ile MHP seçmeni iken, AKP seçmeninin yüzde 91,7’si de bu fikre katılıyor. DEM Parti seçmeninin yüzde 78,4’ü; CHP seçmeninin yüzde 40,7’si ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 36,5’i ise muhalefeti başarısız bulan diğer partiler arasında yer alıyor. Muhalefeti başarılı bulan partiler ise sırasıyla; yüzde 63,5 ile İYİ Parti seçmeni, yüzde 59,3 ile CHP seçmeni, yüzde 21,6 ile DEM Parti seçmeni, yüzde 8,3 ile AKP seçmeni ve yüzde 2 ile MHP seçmeni oluyor.