AKP'ye son ankette yoksul şoku

Ekonomide kötü gidişin sürmesi, enflasyondaki artış ve emekli maaşlarına beklenen zamların gelmemesi özellikle yoksul kesimin iktidara yönelik tepkilerini artırdı.

Yayınlanan son anket AKP’de adeta şok etkisi yarattı.

Metropoll’ün 17-24 Nisan tarihleri arasında ve Türkiye genelinde 28 ilde toplam 2235 kişiyle yapılan araştırmasının sonuçlarına göre, ankette katılımcılara "AK Parti sizce yoksullardan mı yoksa zenginlerden yana bir parti mi?" diye soruldu.

Yanıtlarda ise katılımcıların yüzde 68,3'ü "Zenginlerden yana" derken, yüzde 16,4'ü "Yoksullardan yana" dedi.

Araştırmaya göre yüzde 15,3 oranındaki katılımcı ise soruyu yanıtlamamayı tercih etti.