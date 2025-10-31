Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Giresun’da bir beldede belediye başkanlığı kazandıklarını hatırlatarak, Ören beldesinin bağlı olduğu ilçenin belediye başkanının iktidar kanadından olduğunu ve beldenin suyunu kestiğini açıkladı.

İKTİDAR KANADINDAKİ İLÇE BAŞKANI, SEÇİMLE KAZANDIĞIMIZ BELDENİN SUYUNU KESTİ

Erbakan, “Giresun’da bir beldede belediye başkanlığı kazandık. O Giresun’daki beldenin bağlı olduğu ilçenin belediye başkanı iktidar kanadından ve beldenin suyunu kesti. Giresun’da Ören beldesi ve belediye başkanımız adamcağız perişan oldu ve en sonunda istifa etti. Burada esas olarak cezalandırılan halk. Hani millet iradesi diyorduk sandık diyorduk” ifadelerini kullandı.

“GELECEK PARTİSİ GİBİ MİLLİ GÖRÜŞ FİKRİYATINA YAKIN PARTİLERLE BİR SEÇİM İTTİFAKI YAPILABİLİR”

İttifak tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erbakan, 3. İttifak için görüşmelerinin devam ettiğini ifade ederek, "İki kutuplu bir siyaset olmaması gerektiğini, güçlü bir üçüncü alternatifin olması gerektiğini eskiden beri ifade ediyoruz. Bunun için de Saadet Partisi ve Gelecek Partisi gibi Milli Görüş fikriyatına yakın partilerle bir seçim ittifakı yapılabilir bir sinerji oluşturabilir. Vatandaş da istiyor, tabanlarımız da istiyor ancak şu ana kadar resmi olarak bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

FATİH ERBAKAN'DAN "CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?" SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını doğru bulmadığını ifade eden Erbakan, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Erbakan, "Olacağız, bunu zaten ifade ettik. 2023 seçimlerinde adaylıktan çektik, herhangi bir ismi destekliyor olmamızın çok olumlu bir davranış olacağını düşünmüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Soner Erkan, AKP'ye katıldı. 8 Ekim tarihinde düzenlenen ''2025-2026 Milletvekilleri Buluşması'' etkinliğinde Erkan'a rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.