AKP'ye yakın anket firmasından Erdoğan'ı çıldırtacak sonuç! Kimse tahmin etmiyordu...

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşesinde iktidara yakın SONAR seçim anketindeki çarpıcı sonuçları paylaştı. Dündar’ın paylaştığı ankette dikkat çeken detaylar ise şu şekilde;

SONAR’ın şubat ayı içinde 26 ilde, 3202 kişi ile görüşerek yeni bir anket gerçekleştirdi. Tüm coğrafi bölgelerde yaşayan değişik yaş, eğitim ve meslek gruplarındaki kişilere sorular yöneltilen çalışmada, sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

VATANDAŞIN ÇOĞU BAKANLARI BEĞENMEDİ

Ankette, ‘en başarılı bakan kimdir, hangisidir?’ sorusuna . “Hiçbiri” diyenler ise yüzde 36,4 gibi büyük bir orana ulaştı. Hemen ardından yüzde 22,7 oranında “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan” ikinci olarak yer edindi. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmaması halinde, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı” sorusunda yüzde 35,4 oranla en yüksek oyu alan isim Hakan Fidan oldu.

VATANDAŞTAN İKTİDARA UYARI

Teğmenlerin ihraç edilmesini doğru bulmayanların oranı yüzde 61,2 çıktı. İmamoğlu’na açılan davaların ‘siyasi baskı olarak algılanır mı?’ diyenlerin oranı ise yüzde 62,3 oldu. Son olarak gazetecilerin tutuklanmasını ‘hayır onaylamıyorum’ diyenlerin oranı 57,3 olarak kaydedildi.

KIL PAYI ÖNDE

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özgür Özel’in aday olmaması halinde, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı aşağıdaki isimlerden, ya da sizin düşündüğünüz isimlerden hangisi olmalıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 31,1’i Ekrem İmamoğlu derken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.