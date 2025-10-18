Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için AKP'ye yakınlığı ile bilinen Genar Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği ankette Çerçioğlu'na duyulan güven oranı dikkat çekti.

"ÖZLEM ÇERÇİOĞLU NEDEN AKP'YE GEÇMİŞ OLABİLİR?"

Ankette katılımcılara yöneltilen "Özlem Çerçioğlu neden AK Parti'ye geçmiş olabilir?" sorusuna, "Tutuklanmamak için” ve "Korktuğu için” diyenlerin oranı toplamı yaklaşık yüzde 30 oldu.

Öte yandan ankette, "CHP'de siyaset yapma koşulları yoktu" diyenler yüzde 8, "Aydın'a hizmet etmek için geçti" diyenlerin oranı ise sadece yüzde 12,8 olarak belirtildi.

Ankette "Özlem Çerçioğlu'na güveniyor musunuz?" sorusuna sadece yüzde 2,6 oranında katılımcı "evet" yanıtı verdi.

"Önümüzdeki seçimde Özlem Çerçioğlu AK Parti'den aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna "evet" diyen CHP seçmenlerinin oranı yüzde 4,1, "hayır, yine CHP'ye oy veririm" diyenler yüzde 75,3 çıktı.