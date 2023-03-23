23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AKP’ye yapılan “Biz sizi sonra ararız” muamelesi ve kayıplara karışan Çin modeli

AKP’ye yapılan “Biz sizi sonra ararız” muamelesi ve kayıplara karışan Çin modeli

Oğuz Ok yazdı...

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:53
Takip Et

AKP’ye yapılan “Biz sizi sonra ararız” muamelesi ve kayıplara karışan Çin modeli

AKP’ye yapılan “Biz sizi sonra ararız” muamelesi ve kayıplara karışan Çin modeli
+
Aa
-

Tarih: 20 Aralık 2021…

Erdoğan o akşam güya bir konuşmasıyla dolar kurunu 18’lerden 10’lara çekmişti.

Yandaş medya, Kabine toplantısı sonrası Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar için “doları düşüren açıklama” yakıştırmasını yapmıştı.

O zamanlar troller ve yandaş medya bangır bangır bağırıyordu:

“Yeni Ekonomi Modeli’ ile yeni Çin olacağız.”

“Ucuz iş gücünü avantaja çevireceğiz, Türkiye’ye istihdam yağacak.”

“TL, yaşadığı değer kaybıyla rekabetçi bir para birimine dönüşecek, bu sayede Çin gibi Türkiye'nin de ihracatını ve istihdamını artırarak dış piyasaya üretim yapan bir ekonomisi olacak.”

Alkışlar, tezahüratlar “Yaparsa Erdoğan yapar” sloganları…

Güya Türkiye zincirlerini kırıyordu…

Kendi beceriksizlikleri sonucu döviz kurunda yaşanan patlamayı “rekabetçi kur” diyerek küçümsüyorlardı…

Ki o esnada da arka kapıdan döviz satmaya devam ediyorlardı…

Sonuç?

Sonuç malum.

Türkiye’yi ucuz iş gücüne açık hale getirdiler, ülkeyi Çin yaptılar ama ülkeye ne yatırım geldi ne de ihracatçıya yaradı…

Türk lirasının değeri, Erdoğan’ın o konuşması esnasındaki değerinden daha düşük seviyede...

Bir Gürcü’nün, bir Bulgar’ın, bir Yunan’ın en fakiri Türkiye’de krallar gibi yaşıyor…

Ucuz maliyetli elektrik, su 5 katına çıktı…

Halkını fakirleştiren hükümet olarak tarihe geçtiler…

Tarih: 20 Mart 2023…

Tam 15 ay sonra gelinen nokta; bu politikaların tam tersi bir yerde konumlanan Mehmet Şimşek oldu.

AKP ekonominin başına Şimşek’i getirmek istedi.

"Yeni Ekonomi Modeli"ni savunmadığı bilinen, partinin geçmişte izlediği daha ortodoks politikaları savunan Şimşek’i yani.

Mehmet Şimşek, AKP’nin teklifi için “Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım.” dedi ama turpun büyüğü heybede idi: “İşlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.”

Yani AKP’ye resmen “Biz sizi sonra ararız” dedi.

Peki, Twitter sohbet odalarında “Yeni Ekonomi Modeli”ni ateşli bir şekilde savunan troller nerede?

Tabii ki de hepsi sus pus.

Günlerce övülen bu modelin bu kadar kısa sürede patlamasına dair en ufak sözleri tabii ki de yok.

15 ayda 180 derece dönen bir AKP var.

Her zaman yaptıkları şey.

Ama bu saatten sonra değil Mehmet Şimşek, dünyanın en ünlü ekonomistleri de gelse işleri çok zor…

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
1
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
2
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
3
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
5
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
6
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿ Çığ düşen 2 köy yolu, ulaşıma açıldı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
﻿Batman'da petrol hattında sızıntı yaşandığı açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.