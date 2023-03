AKP’ye yapılan “Biz sizi sonra ararız” muamelesi ve kayıplara karışan Çin modeli

Tarih: 20 Aralık 2021…



Erdoğan o akşam güya bir konuşmasıyla dolar kurunu 18’lerden 10’lara çekmişti.



Yandaş medya, Kabine toplantısı sonrası Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar için “doları düşüren açıklama” yakıştırmasını yapmıştı.



O zamanlar troller ve yandaş medya bangır bangır bağırıyordu:



“Yeni Ekonomi Modeli’ ile yeni Çin olacağız.”



“Ucuz iş gücünü avantaja çevireceğiz, Türkiye’ye istihdam yağacak.”



“TL, yaşadığı değer kaybıyla rekabetçi bir para birimine dönüşecek, bu sayede Çin gibi Türkiye'nin de ihracatını ve istihdamını artırarak dış piyasaya üretim yapan bir ekonomisi olacak.”



Alkışlar, tezahüratlar “Yaparsa Erdoğan yapar” sloganları…



Güya Türkiye zincirlerini kırıyordu…



Kendi beceriksizlikleri sonucu döviz kurunda yaşanan patlamayı “rekabetçi kur” diyerek küçümsüyorlardı…



Ki o esnada da arka kapıdan döviz satmaya devam ediyorlardı…



Sonuç?



Sonuç malum.



Türkiye’yi ucuz iş gücüne açık hale getirdiler, ülkeyi Çin yaptılar ama ülkeye ne yatırım geldi ne de ihracatçıya yaradı…



Türk lirasının değeri, Erdoğan’ın o konuşması esnasındaki değerinden daha düşük seviyede...



Bir Gürcü’nün, bir Bulgar’ın, bir Yunan’ın en fakiri Türkiye’de krallar gibi yaşıyor…



Ucuz maliyetli elektrik, su 5 katına çıktı…



Halkını fakirleştiren hükümet olarak tarihe geçtiler…



Tarih: 20 Mart 2023…



Tam 15 ay sonra gelinen nokta; bu politikaların tam tersi bir yerde konumlanan Mehmet Şimşek oldu.



AKP ekonominin başına Şimşek’i getirmek istedi.



"Yeni Ekonomi Modeli"ni savunmadığı bilinen, partinin geçmişte izlediği daha ortodoks politikaları savunan Şimşek’i yani.



Mehmet Şimşek, AKP’nin teklifi için “Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım.” dedi ama turpun büyüğü heybede idi: “İşlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.”



Yani AKP’ye resmen “Biz sizi sonra ararız” dedi.



Peki, Twitter sohbet odalarında “Yeni Ekonomi Modeli”ni ateşli bir şekilde savunan troller nerede?



Tabii ki de hepsi sus pus.



Günlerce övülen bu modelin bu kadar kısa sürede patlamasına dair en ufak sözleri tabii ki de yok.



15 ayda 180 derece dönen bir AKP var.



Her zaman yaptıkları şey.



Ama bu saatten sonra değil Mehmet Şimşek, dünyanın en ünlü ekonomistleri de gelse işleri çok zor…

