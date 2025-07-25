AKP’ye yeşil ışık yaktı! “Baba ocağı” diyerek açıkladı…

CHP listelerinden 10 milletvekilini Meclis’e sokan Gelecek Partisi'nde seçimden bu yana son istifalar peş peşe geldi. Partinin vekil sayısı 4’e düşmüştü. Parti kurucularından olan İsa Mesih Şahin istifasının ardından sessizliğini ünlü gazeteci Hilal Köylü’ye bozdu. Hangi partiye geçecekleri merak edilen Şahin’in AKP için ‘baba ocağı’ sözünü kullanması ‘yeşil ışık yaktı’ şeklinde yorumlandı.

14 Mayıs Genel Seçimleri’nde CHP listelerinden 10 milletvekilini Meclis’e giren Gelecek Partisi'nde seçimden bu yana son istifalar peş peşe geldi. İstifalar sonrası vekil sayısı Gelecek Partisi’nin 4’e düştü.

ŞAHİN YEŞİL IŞIK MI YAKTI: AK PARTİ BİZİM BABA OCAĞIMIZ

Parti kurucularından olan İsa Mesih Şahin istifasının arından sessizliğini ünlü gazeteci Hilal Köylü’ye bozdu. Şahin, AKP için 'baba ocağı' ifadesini kullanması dikkat çekti. Siyasi çevrelerce ifadesi ‘AKP’ye yeşil ışık yaktı’ şeklinde yorumlandı. Şahin, “AK Parti bizim baba ocağımız. Ama ben bundan daha önemli bir şey söyleyeyim siyasete üniversite yıllarından başlayan birisi olarak AK Parti aynı zamanda benim gençlik ocağım. Dolayısıyla yani bunların akla gelmesi normal bir şey olarak görüyorum. Biz AK Parti'ye düşman değiliz, Sayın Erdoğan'a da düşman değiliz. Bunu zaten siyasetimizde de yansıttık” dedi.

“BİZ BİR KARAR VERMİŞ DEĞİLİZ”

Şahin ayrıca vekil olarak yoluna ilişkin, “Biz bir karar vermiş değiliz. Bunu ifade edeyim. Biz yol arkadaşlar metinde de ona istifa metninde de ona atıfta bulunduk. Yol arkadaşlarımızla beraber karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

MESİH ŞAHİN NE DEMİŞTİ

Gelecek Partisi ise geçtiğimiz günlerde AKP’ye geçeceği iddia edilen istifa eden vekillerin iktidarı eleştiri yaptıkları söylemleri “Şimdi AKP düşünsün” başlıklı bir video haline getirmişti. O videoda Şahin, “Tamahkar ile sahtekar birbirini çabuk bulur diye bir atasözü var. Siyasetçi, devlet adamı eğer ilkeler ve değerler üzerinden kişiliğini, karakterini şekillendirememişse doğal olarak süreçte zaafları oluşuyor. İşte paraya tamah ediyor, paranın esiri oluyor. Güce, nufüza, iktidara tamah ediyor; gücün, iktidarın, nüfuzun esiri oluyor” sözlerine yer verilmişti.