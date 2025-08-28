AKP’yi ‘açılım korkusu’ sardı! Süreç böyle devam ederse…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ve terör örgütü PKK’nın ‘silah bırakma tiyatrosuna’ kadar uzanan yeni açılım süreci komisyonun kurulması sonrası adeta tıkandı.

Ankara kulislerinde terör örgütünün ne zaman silahları tamamen bırakmaması ve sürecin uzamasının AKP’ye zarar verdiği yönünde yorumlar yapılıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, AKP içinde sürece ilişkin farklı yorumlar yapılıyor. Bir kesim, “Silah bırakma olmadan yasal düzenlemeye gidilmesi imkânsız. Süreç bu haliyle sürmez” diyerek temkinli davranırken, başka bir kesim ise sürecin devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak ortak kaygı, seçmen tepkisinin giderek büyümesi. Ekonomik krizin etkilerinin ağırlaştığı bir dönemde açılım tartışmalarının gündeme alınmasının tabanda olumsuz karşılandığı ifade ediliyor. Bir parti yöneticisi, “Halkın önceliği geçim derdi. Açılım süreci bu koşullarda partiye zarar veriyor” değerlendirmesini yaparken, başka bir isim de, “Samimi bir girişimdi ama örgüt adım atmayınca elimiz kolumuz bağlandı” sözleriyle rahatsızlığı dile getirdi.

MHP’NİN GÖLGESİ

MHP’nin sürecin başından bu yana izlediği çizginin AKP üzerinde baskı yarattığı da kulislerde dillendiriliyor. Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürecin, AKP’nin eliyle sona erdirilebileceği konuşuluyor. Sürecin geleceğini belirleyecek en önemli etkenin yaklaşan seçimler olduğu belirtiliyor.

AKP içinde, “Seçmen tepkisi büyürse süreç biter” değerlendirmesi yapılırken, bazı isimler de “Seçim hesapları uğruna süreci tamamen kapatmak, yeni bir kırılma yaratabilir” uyarısında bulunuyor. Kulislerde, “AKP içinde çatlak büyüyor, sürecin devam edip etmeyeceği büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrına bağlı” yorumları öne çıkıyor.