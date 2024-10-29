AKP'yi bile geçti... Son ankette CHP birinci çıktı, ikinci parti şaşırttı

CHP’nin son kamuoyu anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. CHP lideri Özgür Özel'e sunulan ekim ayı anketinde CHP yüzde 26,6 oy oranı alırken, ikinci sırada yer alan parti şaşırttı. Kararsızların oy oranı AKP'yi bile geçtiği görüldü. 'Kararsızlar partisi' yüzde 26,1 oy oranı alırken AKP'de yüzde 24,9 oy aldı.

Sözcü'den Adil Can Sivrikaya'nın yer verdiği haberde; Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nin Ekim 2024’te gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması verilerini paylaştı. Siyasi partilerin güncel oy oranlarına dair çarpıcı verilere ulaşıldı. 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya 2012 kişi katıldığı belirtildi.

KARARSIZ SEÇMEN AKP'Yİ GEÇTİ, CHP İLE BAŞA BAŞ

Ankette ‘yarın seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?’ şeklinde sorular katılımcıya yöneltildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oyların yüzde 26,6’sını alarak birinci parti konumunda yer alırken, kararsızların AKP'yi geçmesi dikkat çekti. 'Kararsızlar partisi' yüzde 26,1 oy oranına ulaşırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise yüzde 24,9 ile üçüncü sıraya yerleşti.

MHP’DE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Diğer partililerin oy oranı şu şekilde;

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 4,8, Demokratik Eşitlik ve Barış Partisi (DEM Parti) yüzde 5,8, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 4,0, Zafer Partisi yüzde 2,7 ve Diğer partiler 3,4.