AKP’yi derin sessizliğe boğacak anket! Saray'ın ışıkları bu gece sabaha kadar yanacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’yi derin sessizliğe boğacak anket! Saray'ın ışıkları bu gece sabaha kadar yanacak!

Aksoy Araştırma şirketi tarafından vatandaşların en önemli gündeminin ölçülmesi için bir kamuoyu araştırılması gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda 'Ekonomi' problemi açık ara farkla birinci oldu.

Enflasyon ve ekonomik krizin yükselmesiyle birlikte vatandaşlar evine ekmek almanın hesabını yaparken, Türkiye’de gündem sürekli değişmeye devam ediyor.

Alım gücünün düşmesi asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zammın enflasyon oranının da altında kalması dolasıyla Türkiye’nin ciddi bir problemi haline gelen ekonomik kriz, sürekli değişen Türkiye gündemi nedeniyle çok konuşulmuyor.

VATANDAŞIN GÖZÜNDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM "EKONOMİ"

“Türkiye'nin en önemli gündemi nedir?” diye bir anket çalışması gerçekleştiren Aksoy Araştırma Şirketi sonuçlarını sosyal medya platformu X’den paylaştı. Türkiye'nin en önemli gündeminin ekonomi olduğu açık ara bir fark ile gözlemlendi. Yüzde 56 oranında en büyük sorun ekonomi olurken, 'Hukuk' yanıtını verenler yüzde 16 oranında ikinci sıradaki yerini aldı.

Ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Ekonomi- %56

Hukuk- %16

Terör- %7

Eğitim- %5,5

Deprem- %3,7

Sağlık- %3,7

Güvenlik- %3

Dış Politika- %2,2

Belediyeler- %2

Diğer- %0,8

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