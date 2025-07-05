AKP’yi derinden sarsacak anket sonuçları! Bu sonuçları kimse beklemiyordu

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Fakat kamuoyunun geniş kesimleri bu tutuklamaların hukuki değil, siyasi olduğu görüşünde birleştiği görüldü.

Gündemar Araştırma Şirketi konuyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada halkın yüzde 54’ü “tutuklamaları haksız ve siyasi buluyorum” ifadelerini kullandı.

Yalnızca yüzde 18’lik bir kesim “tutuklamaları hukuka uygun ve yerinde buluyorum” görüşünü paylaştı.

Katılımcıların yüzde 16’sı “değerlendirmek için henüz erken” derken, yüzde 12’si “fikrim yok” yanıtını verdi.

YURTTAŞ SON NOKTAYI KOYDU

Öte yandan yapılan araştırmada katılımcılara “Yolsuzluk iddiaları AK Partili belediye başkanları hakkında olsaydı, sizce aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” sorusu da soruldu. Katılımcıların sadece yüzde 22’si “Evet, yapılırdı” ifadesini kullanırken, yüzde 60’ı “Hayır, yapılmazdı” yanıtını verdi.

Gündemar, konuyla ilgili şunları söyledi,

"Araştırmada her 10 kişiden 6’sının CHP belediyelerine yönelik yapılan gözaltı ve tutuklamaların AK Partili belediye başkanlarına yapılamayacağını belirtmesi, yalnızca CHP ya da muhalif seçmenlerin değil, AK Parti ve MHP seçmenlerinin de önemli bir bölümünün yargı sisteminde çifte standart algısına sahip olduğunu göstermektedir."

AKP YİNE İKİNCİ

Araştırmada partilerin oy oranları da ortaya çıktı. “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre, kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldığında CHP yüzde 34,1 ile birinci, AKP ise yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı: MHP yüzde 8,9, DEM Parti yüzde 8,2, İYİ Parti yüzde 5,1, Zafer Partisi yüzde 4,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,4, Anahtar Parti yüzde 2 ve TİP yüzde 1,3.