AKP’yi derinden sarsan veriler ortaya çıktı! Sunucu canlı yayında açıkladı

Halk TV Ana Haber sunucusu gazeteci Ekrem Açıkel, Almanya ve Türkiye’nin alım güçlerini karşılaştırarak iktidara isyan etti.

Saatlik asgari ücret verileri ile Almanya ve Türkyie'nin marketten alabileceklerini listeleyen Açıkel, Türkiye'de bir saatlik 95 lira, Almanya'da ise bir saatlik asgari ücret 13 euro olduğunu belirtirken temel gıda ürünlerinin ortalama fiyatlarını da listeledi.

"ALMANYA 1 KİLO DOMATES 1 EURO, TÜRKİYE'DE 60 LİRA"

Almanya'daki Rewe süpermarket zincirinde,

“1 kilogram domates 1 euro

1 kilogram muz 1,59 euro

1 kilogram şeftali 3 euro

1 kilogram kayısı 3 euro

Almanya'da 4 kilogram meyve alışverişinde 8,59 euro harcanmaktadır.”

"GERÇEĞİ GÖR KARDEŞİM"

Türkiye'deki asgari ücret alan ve 8 saat çalışan işçinin bir saatlik asgari ücreti 95 liraya karşılık gelirken alışverişin rakamları ise şu şekilde sıralandı,

“1 kilogram domates 60 lira

1 kilogram muz 110 lira

1 kilogram şeftali 145 lira

1 kilogram kayısı 90 lira”

Türkiye'de bir asgari ücretlinin bu alışverişi yapabilmesi için 4,5 saat çalışması gerekiyor.

"1 kilo muz alamıyoruz" diyen Açıkel, "Gerçeği gör kardeşim. Göz göre göre fakirleştirildik. Seni siyasi tartışmalarla saptırdılar. Gerçek budur. Elalem ne alıyor, biz ne alıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.