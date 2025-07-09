AKP'yi hırçınlaştıran gelişmede 100'üncü gün sırrı! "Gündemi artık CHP belirliyor" Ünlü gazeteci köşesinde yazdı...

CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar sonrası AKP içerisinde neler konuşulduğu merak ediliyordu. Ankara siyasetinin kulis yazarı Nuray Babacan, “AKP içindeki kafa karışıklığı ve kaos hiç az değil” diyerek parti içerisinde, “Bu süreci iyi yönetemedik, unutulur gider dedik ama olmadı, gündemi CHP belirliyor…” diyenlerin sayısının arttığını köşe yazısında duyurdu.

CHP’Lİ BELEDİYELERE OPERASYON

19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ iddialı operasyon sonrası İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki birçok isim gözaltına alındı. 23 Mart’ta ise İmamoğlu ve beraberindekiler tutuklanmıştı. Tutuklamanın CHP’nin aday belirleme sürecine denk gelirken, o gün 16 milyon üzerinden vatandaş İmamoğlu için oy verdi. İBB operasyonların ardı arkası dalgalar halinde gelmeye devam ediyor. Son olarak Adana ve Antalya belediye başkanları tutuklandı.

AKP’LİLER: GÜNDEMİ CHP BELİRLİYOR…

Operasyonlar devam ederken AKP içerisinde ne yorumlar yapıldığı ise merak konusu oldu. Nefes yazarı Nuray Babacan Ankara koridorlarında AKP’lilerde “kafa karışıklığı ve kaos hiç az değil” diyerek, parti içerisinde “Bu süreci iyi yönetemedik, unutulur gider dedik ama olmadı, gündemi CHP belirliyor…” diyenlerin sayısının arttığını öne sürdü.

“100. GÜNÜNDE SARAÇHANE’DEKİ KALABALIK AKP’LİLERİ DAHA DA ZORLADI”

100. gün mitingindeki kalabalıktan bahseden Babacan, “Hukuksuzluğa tepkinin, bir süre sonra azalarak biteceğine olan inanç zayıfladı. Özellikle İmamoğlu operasyonunun 100. gününde Saraçhane’deki kalabalık AKP’lileri daha da zorladı. Tabi, CHP’nin ısrarlı tutumu ve toplumsal muhalefeti ayakta tutma çabalarının, sinirleri daha da bozduğu ve iktidarı daha da hırçınlaştırdığını düşünenler de var. Konuya, bilek güreşi gibi bakıyorlar…” dedi.