AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Anket sonuçları geldi

ORC Araştırma Şirketi, gerçekleştirdiği ankette katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltti. Ortaya çıkan veriler dikkat çekti. İşte detaylar…

ORC Araştırma Şirketi, Türkiye siyasetinde özellikle son dönemdeki uluslararası gelişmelerin seçmen davranışına etkisini analiz etti.

Özellikle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrası kamuoyundaki algı değişiminin, partilerin oy oranlarına nasıl yansıdığı da mercek altına alındı.

Araştırma, 3 büyükşehirde partilerin son durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koydu.

İSTANBUL’DA BAŞA BAŞ TABLO

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da yarış oldukça çekişmeli geçti. Ankete göre CHP yüzde 34,6 ile birinci sırada yer alırken, AKP yüzde 31,7 ile ikinci oldu.

DEM Parti yüzde 7,4, MHP yüzde 5,5, İYİ Parti yüzde 4,5, Zafer Partisi ise yüzde 4,1 oranında destek aldı.

Başkent Ankara’da CHP yüzde 32,9 ile ilk sırada çıkarken, AKP yüzde 31,4 ile çok yakın bir oran elde etti.

MHP’nin oy oranı yüzde 8,0, İYİ Parti’nin yüzde 6,1, Zafer Partisi’nin yüzde 4,6, Yeniden Refah-Saadet ittifakının ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

İZMİR CHP’NİN KALESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ege’nin en büyük kenti İzmir’de tablo değişmedi.

CHP yüzde 41,9 ile açık ara önde yer alırken, AKP yüzde 22,4’te kaldı. İYİ Parti yüzde 7,9, DEM Parti yüzde 7,5, MHP yüzde 4,7 ve Zafer Partisi yüzde 3,4 oranında oy aldı.

