AKP’yi hüsrana uğratacak anket! Bu sonuçlar Erdoğan’ı kara kara düşündürecek

SER-AR Araştırma Şirketi, son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, 26 - 28 Şubat arasında, 26 ilde 2 bin 20 kişiyle anket gerçekleştirdi.

Ankete göre CHP birinci parti seçilirken, MHP ile Zafer Partisi’nin oy oranı dikkat çekti. Yeniden Refah Partisi de oylarını katladı.

AKP ise yüzde 29,3 ile ikinci parti oldu.

DEM Parti’nin ise 10,2 ile üçüncü parti olduğu görüldü.

CHP BİRİNCİ PARTİ SEÇİLDİ

Anketin sonuçları şöyle,

CHP: Yüzde 30,4

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy aldı.

AKP: Yüzde 29,3

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP yüzde 36,30 oy almıştı.

DEM: Yüzde 10,2

Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy aldı.

MHP: Yüzde 8,1

14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy aldı.

ZAFER: Yüzde 7,3

Zafer Partisi son genel seçimlerde yüzde 1,73 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi: 7,1

Yeniden Refah Partisi son genel seçimlerde yüzde 2,90 oy aldı.

İYİ Parti: Yüzde 3,9

İYİ Parti bir önceki genel seçimde yüzde 9.90 oy aldı.

TİP : Yüzde 1,8

DİĞER : Yüzde 1,9