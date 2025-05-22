AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Sonuçlar ortaya çıktı...

ORC Araştırma genel seçimlere yönelik yeni anket çalışmasını paylaştı.

17-20 Mayıs tarihleri arasında 41 ilde toplam 4220 katılımcıyla gerçekleştirilen anket çalışmasından dikkat çeken sonuçlar çıktı.

HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği çalışmada, CHP yüzde 30.5 ile birinci çıkarken AKP yüzde 28.2 ile yine ikinci sırada yer aldı.

AKP'yi ittifak ortağı MHP yüzde 7.5 ile üçüncü sırada takip ederken DEM Parti ise yüzde 7.1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Sıralamanın beşinci sırası ise yüzde 4.4 ile Zafer Partisi oldu.