AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Sonuçlar şoke etti

ORC Araştırma gerçekleştirdiği son ankette 10 büyükşehirde “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltti. İşte çıkan sonuçlar…

ORC Araştırma Şirketi yaptığı son anketi kamuoyuyla paylaştı. 10 büyükşehirde gerçekleştirilen anket sonuçlarında, 5 ilde CHP birinci parti olarak çıktı.

İzmir’de, “Bu pazar genel seçim olsa CHP’ye oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 43,1 olurken “AKP’ye oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 22,5 olarak ortaya çıktı. AKP’yi, yüzde 7,8 ile İYİ Parti, yüzde 7,6 ile DEM Parti, yüzde 4,5 ile MHP yüzde 3,3 ile Zafer Partisi ve yüzde 2,3 ile Yeniden Refah Partisi takip etti.

orc1.jpg

ORC Araştırma tarafından Denizli için paylaşılan sonuçlara göre, CHP yüzde 36,5 ile birinci parti olurken AKP yüzde 27,8 oran ile CHP’yi takip etti. MHP’nin oranı yüzde 7,1 olarak hesaplanırken İYİ Parti yüzde 6,9, Zafer Partisi yüzde 4,2, DEM Parti yüzde 2,9 ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,7 oy oranına sahip.

orc2.jpg

Balıkesir’de ise, CHP yüzde 32.3 oranla birinci parti konumunda bulunurken AKP ile yüzde 30.6 CHP’yi takip etti. Balıkesir’de katılımcıların yüzde 12.4’ü İYİ Parti’ye, yüzde 6.4’ü MHP’ye, yüzde 3.5’i Zafer Partisi’ne, yüzde 2.9’u Yeniden Refah Partisi’ne, yüzde 2,5’i ise DEM Parti’ye oy vereceğini ifade etti.

orc3.jpg

Diğer illerde ortaya çıkan sonuçlar ise şu şekilde,

orc4.jpg

orc5.jpg

orc6.jpg

orc7.jpg

orc8.jpg

orc9.jpg

