AKP’yi hüsrana uğratacak anket sonucu! İktidarın planları suya düştü

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' tartışmaları sürüyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı ile partinin genel başkanlığı koltuğuna geri dönmeye olumlu sinyaller vermesi üzerine parti içinde büyük tepkiler meydana geldi.

30 Haziran tarihinde yapılacak duruşmada kurultay ile ilgili karar alınması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart tarihinde İBB'ye yönelik yapılan operasyonda İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası oluşan protestolarda gösterdiği genel başkanlık performansı araştırıldı.

“YURTTAŞLAR ÖZGÜR ÖZEL BAŞARILI DEDİ”

Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın Haziran ayında yaptığı araştırmada Özel'in 19 Mart sonrası liderlik performansı ölçüldü.

''Özgür Özel'in 19 Mart'tan bu yana performansını başarılı buluyor musunuz?'' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Başarılı Buluyorum: Yüzde 46.4

Başarısız Buluyorum: Yüzde 33.6

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayyum yerine ”Mutlak Butlan” olarak CHP’ye geri dönerim tartışmaları yeni bir krizin fitilini ateşledi. CHP içinden Kılıçdaroğlu’na büyük tepkiler gelirken, iktidar kanadındaki bazı kişiler ise Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmaları hakkında konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil" dedi.