AKP’yi istemiyoruz diye Kılıçdaroğlu ona her koşulda oy vereceğimizi sanıyor

AKP kurulduğu günden bugüne kadar ki en zor seçim sürecini yaşıyor.

Bunda birazda kendi getirdikleri sistemin etkili olduğu söylenebilir.

Enflasyona, geçim sıkıntısına rağmen en muhalif ankette bile oyları yüzde 30 civarında çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getirmemiş olsalardı bugün hala tek başına iktidar olacakları açık.

Anlaşılan o ki sabah öğlen ve akşam 3 öğün simit çay yiyip içsen İstanbul’da kiranı bile ödeyemiyor oluşun falan AKP seçmeninin umurunda değil!

AKP kendi seçmen kitlesini beka sorunu ekseninde kenetlemeyi başarıyor.

Hal böyleyken muhalefetin attığı her adıma çok daha dikkat etmesi gereken bir sürecin içerisinde yer alıyoruz.

Ancak Millet İttifakı’nın en büyük partisi CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapmaya devam ediyor.

Şu dönemde sadece yapması gereken ekonomi konuşmak halbuki SADECE EKONOMİ.

Ama o ne yapıyor?

Durduk yere bir başörtüsü sorunu atıyor ortaya hooppp AKP seçmenlerini geri kazanıyor.

Sonra ne yapıyor?

Yabancı ülkeyi ziyaretlerinde FETÖ’cülerle fotoğraf çektiriyor.

Atatürk fes takmayanları infaz etti diyenleri kendisine ekonomi danışmanı olarak atıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne çocuk katili diyen, FETÖ medyasına yapılan operasyonları eleştirenleri kendisine danışman yapıyor.

Neyi danışacak acaba merak konusu?

FETÖ’nün Ergenekon/Balyoz kumpaslarına destek veren, PKK ile yürütülen açılım sürecinin destekçilerini danışman olarak atıyor kendine.

Sonra bu danışman çıkıyor ne yapıyor biliyor musunuz?

CHP Genel Merkezi’nde Atatürk ve CHP flamaları önünde Barzani’nin yayın organına Kürtçe röportaj veriyor.

Röportajda özerklik isteğini dile getiriyor ve CHP’nin bu konuda projelerinin olduğunu ifade ediyor!

Bize böyle bir seçim vaadinde bulunulmadı!

Bize böyle bir şeyden bahsedilmedi!

Kılıçdaroğlu bu sözlere karşı çıkıp ne diyecek?

Diğerlerinde yaptığı gibi HİÇBİR ŞEY!!!

Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz AKP iktidarının yanlış politikaları nedeniyle heba oldu gitti!

Hayal kurmanın bile hayal olduğu bir dünyada geçti gitti ömrümüz!

Kılıçdaroğlu herhalde buna güveniyor.

Atatürkçüler, AKP düşmanlığı nedeniyle her koşulda bize oy verir diye düşünüyor, danışmanları ona böyle politik çıkarımlarda bulunuyor belli ki.

Ancak yanılıyorlar!

Biz her ne olursa olsun her şartta ve koşulda size oy vermeyeceğiz.

AKP’yi istemiyoruz diye biz birine muhtaç değiliz.

Biz AKP’yi istemiyoruz diye Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı her şeye eyvallah demeyeceğiz.

Siz bizim oyumuza talipseniz yapmamanız gerekenleri yapmamayı öğreneceksiniz.

3 tane oy kazanacağım diye milyonlarca oy kaybetmeyi istemiyorsanız eğer!